Paramount расторгла соглашение о продаже издательства Simon & Schuster его конкуренту Penguin

Американская Paramount GlobalInc., владеющая издательством Simon & Schuster, расторгла соглашение о его продаже конкурирующему Penguin Random House.

Сделка по продаже Simon & Schuster за $2,18 млрд, о которой стало известно в ноябре 2020 года, была заблокирована 31 октября судом в США в связи с вопросами по поводу конкуренции.

В сообщении Paramount говорится, что Simon & Schuster "остается непрофильным активом" и что издательство "стратегически не вписывается в более широкий портфель Paramount", что позволяет предположить, что компания не отказывается от планов продажи бизнеса, пишет MarketWatch.

Главный исполнительный директор Simon & Schuster Джонатан Карп сообщил в письме сотрудникам, что "не владеет конкретной информацией о том, что произойдет в ближайшие месяцы".

В свою очередь Bertelsmann SE, материнская компания Penguin Random House, сообщила, что не будет подавать апелляцию на решение суда о блокировке запланированного поглощения Simon & Schuster. Ранее германская компания намеревалась обжаловать решение суда и добивалась поддержки со стороны Paramount.

Paramount также владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.