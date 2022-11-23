Paramount расторгла соглашение о продаже издательства Simon & Schuster его конкуренту Penguin

Американская Paramount GlobalInc., владеющая издательством Simon & Schuster, расторгла соглашение о его продаже конкурирующему Penguin Random House.
Сделка по продаже Simon & Schuster за $2,18 млрд, о которой стало известно в ноябре 2020 года, была заблокирована 31 октября судом в США в связи с вопросами по поводу конкуренции.
В сообщении Paramount говорится, что Simon & Schuster "остается непрофильным активом" и что издательство "стратегически не вписывается в более широкий портфель Paramount", что позволяет предположить, что компания не отказывается от планов продажи бизнеса, пишет MarketWatch.
Главный исполнительный директор Simon & Schuster Джонатан Карп сообщил в письме сотрудникам, что "не владеет конкретной информацией о том, что произойдет в ближайшие месяцы".
В свою очередь Bertelsmann SE, материнская компания Penguin Random House, сообщила, что не будет подавать апелляцию на решение суда о блокировке запланированного поглощения Simon & Schuster. Ранее германская компания намеревалась обжаловать решение суда и добивалась поддержки со стороны Paramount.
Paramount также владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.
Боррель увидел общие геостратегические интересы у ЕС и стран Центральной Азии
Алиев и Путин обсудили процессы на Южном Кавказе
Алиев и Герцог обсудили открытие посольства Азербайджана в Израиле
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Грузии в 2022г на 8%, инфляцию в 11,6%
США и союзники намерены согласовать 23 ноября лимит цен на нефть РФ в размере $60 - $70 за баррель
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Землетрясение магнитудой 6 произошло в Турции
ВБ предоставил Украине $60 млн на зарплаты для чиновников и учителей
ФРГ, Великобритания и Франция осудили дальнейшее развитие ядерной программы Ирана
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA
Кредит до 50 000 манатов на ваши планы от Yelo Bank
Завершился первый этап профессиональных тренингов “Nar”для люди с ограниченным слухом
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают