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Финансы 22.11.2022 16:29

Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

- Цена биткойна в ходе торгов во вторник рухнула до минимума за 2 года на фоне банкротства FTX - одной из крупнейших в мире криптобирж.

Курс биткойна на 14:30 МСК вторника составлял $15,735 тыс., в ходе торгов стоимость наиболее популярной криптовалюты опускалась до $15,480 тыс., что является минимальным значением с 11 ноября 2020 года, согласно данным CoinDesk.

Рынок криптовалют в этом году потерял более $1,4 трлн из-за ряда проблем, включая нереализованные проекты и недостаток ликвидности из-за глобального экономического спада. Эти трудности привели к тому, что многие компании, работающие с криптовалютами, столкнулись с цепочкой банкротств.

Одной из таких компаний стал владелец биржи FTX. Компания инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале октября. Перед этим другая крупнейшая криптовалютная биржа - Binance, планировавшая покупку активов FTX, - отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.

Кроме того, глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что его компания начнет продавать токены FTT, принадлежащие FTX. Это привело к краху FTX, рыночная оценка которой когда-то достигала $32 млрд.

Днем ранее стало известно, что FTX задолжала 50 крупнейшим кредиторам $3,1 млрд. Всего ее кредитовали 1 млн займодателей.

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Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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