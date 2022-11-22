Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

- Цена биткойна в ходе торгов во вторник рухнула до минимума за 2 года на фоне банкротства FTX - одной из крупнейших в мире криптобирж.
Курс биткойна на 14:30 МСК вторника составлял $15,735 тыс., в ходе торгов стоимость наиболее популярной криптовалюты опускалась до $15,480 тыс., что является минимальным значением с 11 ноября 2020 года, согласно данным CoinDesk.
Рынок криптовалют в этом году потерял более $1,4 трлн из-за ряда проблем, включая нереализованные проекты и недостаток ликвидности из-за глобального экономического спада. Эти трудности привели к тому, что многие компании, работающие с криптовалютами, столкнулись с цепочкой банкротств.
Одной из таких компаний стал владелец биржи FTX. Компания инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале октября. Перед этим другая крупнейшая криптовалютная биржа - Binance, планировавшая покупку активов FTX, - отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.
Кроме того, глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что его компания начнет продавать токены FTT, принадлежащие FTX. Это привело к краху FTX, рыночная оценка которой когда-то достигала $32 млрд.
Днем ранее стало известно, что FTX задолжала 50 крупнейшим кредиторам $3,1 млрд. Всего ее кредитовали 1 млн займодателей.
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