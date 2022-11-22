Управление при Минобрнауки Азербайджана потратит более 1,8 млн манатов на закупку роботов и оборудования для STEAM-образования

Управление информатизации системы образования при министерстве науки и образования Азербайджана направит более 1,8 млн манатов на закупку оборудования для STEAM-образования. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с ООО "EDUMEDİA-AZƏRBAYCAN" подписан контракт на выполнение данных работ, стоимость которого составляет 1млн 822 тыс. 43,9 маната. Договор также предусматривает поставку человекоподобных роботов в образовательных целях. Р.Керимов

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