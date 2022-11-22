Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.11 $/bbl +/- WTI 79.73 -0.35 Brent 87.45 -0.17

Наука и образование 22.11.2022 16:36

Управление при Минобрнауки Азербайджана потратит более 1,8 млн манатов на закупку роботов и оборудования для STEAM-образования

Управление информатизации системы образования при министерстве науки и образования Азербайджана направит более 1,8 млн манатов на закупку оборудования для STEAM-образования.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с ООО "EDUMEDİA-AZƏRBAYCAN" подписан контракт на выполнение данных работ, стоимость которого составляет 1млн 822 тыс. 43,9 маната.

Договор также предусматривает поставку человекоподобных роботов в образовательных целях.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, STEAM, ОБОРУДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az