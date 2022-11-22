В Азербайджане суточный рост новых заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 58 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 33, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 21 случай.

За последние 24 часа умерли двое больных COVID-19 (накануне - один). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 975 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 785 человек (+32 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 273 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 314 тестов на коронавирус против 1 тыс. 975 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 361 тыс. 245 тестов на COVID-19.

Р.Керимов