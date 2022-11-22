Эрдоган обещает устранить террористическую угрозу, исходящую от курдов в Ираке и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об ударах турецких военных по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии и Ираке, заявил, что устранит исходящую от них террористическую угрозу, сообщают турецкие СМИ.
По его словам, Турция "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности".
Президент отметил, что турецкая армия "уже несколько дней наносит удары по террористам, используя самолеты, беспилотники и артиллерию".
Эрдоган добавил, что "никто не смеет выступать против шагов Турции по устранению угрозы терроризма".
"Линия безопасности должна быть отодвинута на должное расстояние от границы", - сказал президент Турции, подчеркнув, что сухопутная операция может начаться "скоро, с помощью Всевышнего".
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