Во время протестов в Иране арестовали не менее 40 иностранцев

Сотрудники иранских правоохранительных органов арестовали не менее 40 иностранных граждан за участие в акциях протеста, проходящих в стране с середины сентября, передают во вторник иранские и европейские СМИ.

"На данный момент за участие в протестах арестовано 40 иностранцев", - заявил на пресс-конференции официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши, его цитирует агентство "Тасним".

Он не уточнил национальности арестованных иностранцев, однако, в сентябре в Иране сообщали об аресте девяти граждан из Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов и Швеции за участие в акциях протеста. Также задержаны как минимум два испанца, отмечает агентство ЭФЭ.

Власти Ирана ранее обвинили США, Израиль и европейские страны в попытке развязать гражданскую войну в стране, "расколоть" ее протестами.