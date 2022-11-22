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Регион 22.11.2022 17:06

Во время протестов в Иране арестовали не менее 40 иностранцев

Сотрудники иранских правоохранительных органов арестовали не менее 40 иностранных граждан за участие в акциях протеста, проходящих в стране с середины сентября, передают во вторник иранские и европейские СМИ.

"На данный момент за участие в протестах арестовано 40 иностранцев", - заявил на пресс-конференции официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши, его цитирует агентство "Тасним".

Он не уточнил национальности арестованных иностранцев, однако, в сентябре в Иране сообщали об аресте девяти граждан из Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов и Швеции за участие в акциях протеста. Также задержаны как минимум два испанца, отмечает агентство ЭФЭ.

Власти Ирана ранее обвинили США, Израиль и европейские страны в попытке развязать гражданскую войну в стране, "расколоть" ее протестами.

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Тэги: ИРАН, ИНОСТРАНЦЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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