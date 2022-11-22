Во время протестов в Иране арестовали не менее 40 иностранцев

Сотрудники иранских правоохранительных органов арестовали не менее 40 иностранных граждан за участие в акциях протеста, проходящих в стране с середины сентября, передают во вторник иранские и европейские СМИ.
"На данный момент за участие в протестах арестовано 40 иностранцев", - заявил на пресс-конференции официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши, его цитирует агентство "Тасним".
Он не уточнил национальности арестованных иностранцев, однако, в сентябре в Иране сообщали об аресте девяти граждан из Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов и Швеции за участие в акциях протеста. Также задержаны как минимум два испанца, отмечает агентство ЭФЭ.
Власти Ирана ранее обвинили США, Израиль и европейские страны в попытке развязать гражданскую войну в стране, "расколоть" ее протестами.
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