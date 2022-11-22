PASHA Bank планирует открыть филиал в Шуше

Азербайджанский «PASHA Bank» планирует открыть в Шуше филиал, заявил генеральный директор банка по комплаенсу и контролю Анар Керимов.
«Мы планируем открыть региональный филиал в Шуше для поддержки развития бизнеса в Карабахе. В настоящее время обсуждается этот проект. К нам обращаются местные и зарубежные компании, которые в настоящее время работают в Карабахе или планируют начать деятельность. Мы им оказываем всестороннюю поддержку», - сказал Керимов во вторник на пресс-конференции посвященной итогам первого полугодия.
ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является третьим банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО " Bless " (28,18%), а также два физических лица - Ариф Пашаев (10%) и Мирджалал Пашаев (5%). Банк входит в структуру PASHA Holding.
Х.Насирзаде
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