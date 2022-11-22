Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

«22 ноября с 10:35 до 14:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, 22 ноября с 09:17 до 14:48 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы в Карабахском регионе Азербайджана, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии на Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Тертерском и Ходжалинском направлениях.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".

Р.Керимов