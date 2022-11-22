Германия планирует принять пакет мер на 54 млрд евро для сдерживания роста цен на э/э

Германия установит потолок цен на газ и электроэнергию для компаний и домохозяйств в следующем году, стремясь ослабить негативное влияние ограничения поставок из России.
Пакет мер, который обойдется германскому правительству примерно в 54 млрд евро, вступит в силу 1 марта, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на правительственных чиновников. В рамках мер также предусматривается выплата субсидий за январь и февраль, а также выплаты потребителям газа за декабрь.
Потолок цен на газ для домохозяйств будет ограничен 12 евроцентами за 1 кВт.ч и будет распространяться на 80% потребления с учетом прошлогодних уровней. В случае с промышленными потребителями государство субсидирует 70% потребления газа. Цены на электроэнергию, в свою очередь, будут ограничены 40 евроцентами. Потолок цен будет действовать до конца апреля 2024 года.
Пакет мер должен получить поддержку в Бундесрате, палате представителей федеральных земель. Голосование по нему состоится 16 декабря, сообщили чиновники.
Германия находится в эпицентре энергетического кризиса в Европе. Власти страны уже предприняли ряд шагов, чтобы обеспечить стабильные поставки энергоресурсов в зимний период.
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