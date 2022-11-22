Премьеры Азербайджана и РФ провели телефонный разговор

Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин провели во вторник телефонный разговор. «В развитие переговоров, состоявшихся 17 ноября 2022 года в Баку, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - сообщает пресс-служба правительства РФ Асадов и Мишустин «уделили особое внимание реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях». Р.Ахмедов

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