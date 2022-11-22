США настроены на работу с Токаевым - Госдеп

Вашингтон надеется продолжить работу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым для достижения общих с Астаной целей, заявил во вторник Госдеп США.

"После президентских выборов, прошедших 20 ноября, мы рассчитываем на работу с президентом Токаевым и его правительством с целью достижения общих целей", - говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

В документе подчеркивается, что США поддерживают предложенные Токаевым реформы и цели, включая развитие частного сектора, демонополизацию экономики и борьбу с коррупцией, укрепление верховенства права и защиты прав человека.

"Мы призываем правительство полностью реализовать эти реформы во благо всего народа Казахстана", - отмечается в заявлении.

При этом в документе говорится, что США согласны с предварительными выводами наблюдательной миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), согласно которым выборы в Казахстане хоть и были спокойными, но "проходили в отсутствие значимой политической конкуренции, а также в условиях ограничений свободы выражения мнений и мирных собраний". Тем не менее, отмечается в заявлении, процедуры голосования в основном соблюдали.

Кроме того, США призывают Казахстан следовать рекомендациям БДИПЧ на предстоящих выборах, в том числе на выборах в парламент в 2023 году.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев одержал на них победу, набрав более 81% голосов избирателей.