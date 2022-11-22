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Бизнес и законодательство 22.11.2022 18:55

Правительство Азербайджана освободило от таможенной пошлины пакистанский рис

Кабинет министров Азербайджана освободил от 15% таможенной пошлины импортируемый из Пакистана рис.

В связи с этим Кабинет Министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин».

Отмена таможенной пошлины будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Решение вступит в силу на 30 день после публикации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, РИС, ПОШЛИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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