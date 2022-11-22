Правительство Азербайджана освободило от таможенной пошлины пакистанский рис

Кабинет министров Азербайджана освободил от 15% таможенной пошлины импортируемый из Пакистана рис. В связи с этим Кабинет Министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин». Отмена таможенной пошлины будет действовать до 31 декабря 2027 года. Решение вступит в силу на 30 день после публикации. Б.Рустамбеков

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