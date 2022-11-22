Власти Шанхая ужесточают правила въезда в город из-за вспышки COVID-19

Власти Шанхая в рамках борьбы со вспышкой COVID-19 с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей, сообщают во вторник западные СМИ.

Согласно заявлению властей, люди, которые остаются в Шанхае меньше, чем на пять дней, не смогут посещать рестораны, бары, торговые центры, супермаркеты, спортзалы. Однако они смогут ездить в офисы и пользоваться общественным транспортом.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Во вторник в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения. В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, что стало самым большим показателем для Пекина за все время с начала пандемии.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении сроков самоизоляции для прибывающих в страну.

За весь период пандемии в КНР выявили около 290,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 5,2 тыс. летальных исходов, а 262,2 тыс. человек полностью выздоровели.