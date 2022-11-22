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Внешняя политика 22.11.2022 19:51

Алиев и Герцог обсудили открытие посольства Азербайджана в Израиле

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил президента Ильхама Алиева за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле.

По инициативе Герцога состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского лидера.

В ходе разговора Герцог поблагодарил Алиева за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном, являющимся важной дружественной страной и стратегическим партнером Израиля.

В свою очередь, Алиев отметил, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные отношения между двумя странами.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены различные аспекты израильско-азербайджанских отношений, состоялся обмен мнениями относительно будущих контактов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ГЕРЦОГ, РАЗГОВОР

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