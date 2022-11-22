Европейская комиссия предлагает установить потолок цены на газ на эталонном хабе региона - голландской TTF на уровне около $3000 за тысячу кубометров (275 евро за МВт.ч - $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу) по самому популярному контракту - на месяц вперед.

Другим потолком рыночной цены в Европе может стать индикативная цена импорта СПГ, сообщается в пресс-релизе ЕК.

Комиссия предлагает инструмент для автоматических вмешательства в деятельность газового рынка в случае резкого повышения цен на газ.

"Потолок безопасности" в отношении цен на газ будет включаться автоматически при соблюдении одновременно двух условий: превышении цены контракта на TTF "на месяц вперед" 275 евро/МВт.ч в течение двух недель и превышении на 58 евро/МВт.ч ($616 за тысячу кубометров) в течение двух недель.

Когда эти условия будут выполнены, Агентство по сотрудничеству регуляторов рынка (ACER) опубликует соответствующее уведомление в Официальном журнале Европейского Союза. На следующий день вступит в силу механизм коррекции цены, и заявки на фьючерсы выше предельной цены приниматься не будут.

Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года. Он может быть остановлен в любой момент по решению ЕК в случае возникновения рисков надёжности поставок или финансовой стабильности.

Чтобы избежать проблем с безопасностью поставок, потолок цен охватывает только один контракт (на месяц вперед).