США выделяют Украине еще $4,5 млрд в форме прямой бюджетной поддержки - Минфин

США направляют Украине еще $4,5 млрд в форме прямой бюджетной поддержки, средства начнут распределять в ближайшие недели, заявила во вторник глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Сегодня США сохраняют свою непоколебимую приверженность Украине, привлекая дополнительно $4,5 млрд в виде субсидий для непосредственной поддержки украинского бюджета", - говорится в заявлении Йеллен, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что эта помощь "укрепит экономическую стабильность, поддержит выполнение правительством своих важнейших функций, в том числе выплат зарплат работникам больниц, госслужащим, учителям, а также средства пойдут на социальную помощь пожилым людям и уязвимым группам населения".

По словам Йеллен, с учетом этих средств США выделили Украине уже $13 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки.

Ранее сообщалось, что общая сумма американской военной помощи Киеву с конца февраля достигла $21,5 млрд.