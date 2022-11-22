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Внешняя политика 22.11.2022 20:43

Алиев и Путин обсудили процессы на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября с.г. договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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