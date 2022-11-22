США и союзники намерены согласовать 23 ноября лимит цен на нефть РФ в размере $60 - $70 за баррель

США и союзные им страны планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель, сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"США и союзники стараются договориться об уровне цен на российскую нефть не позже среды, причем представители властей обсуждают ее установление в размере примерно $60 за баррель (...) Запад в вопросе санкций против РФ уделяет больше всего внимания лимиту цен на нефть, который по словам источников, может также составить до $70 за баррель", - отмечает издание.

По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

ЕС ранее согласился на такой механизм ценообразования, однако страны-члены союза пока не договорились по некоторым деталям, включая сам уровень цены за нефть.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть