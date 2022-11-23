ВБ предоставил Украине $60 млн на зарплаты для чиновников и учителей

Государственный бюджет Украины во вторник получил $60 млн кредитного финансирования от Всемирного банка (ВБ), в том числе $50 млн предоставлены на льготных условиях входящей в группу ВБ Международной ассоциацией развития (МАР), говорится в сообщении Минфина Украины.

Денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы.

По данным Минфина, срок погашения кредита от МАР - 10 лет. Кредит имеет 4-летний льготный период.

Средства предоставлены по соглашению о предоставлении Украине финансирования в рамках реализации совместного с Всемирным банком проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).