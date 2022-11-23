Боррель увидел общие геостратегические интересы у ЕС и стран Центральной Азии

Страны Центральной Азии не желают ограничивать круг своих внешних отношений Китаем и Россией, они ожидают поддержки от Европейского союза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я приехал из Центральной Азии, и могу вам сказать, что страны Центральной Азии смотрят на нас, ждут нашего партнерства, ждут нашей поддержки, потому что они не хотят быть зажатыми между Китаем и Россией. Они хотят иметь более сбалансированную внешнюю политику", - сказал Боррель во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

"Это хороший пример того, как мы можем расширить наше партнерство с народами, которые не обязательно являются нашими единомышленниками, но с которыми у нас есть общие геостратегические интересы", - констатировал глава европейской дипломатии.