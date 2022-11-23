Боррель увидел общие геостратегические интересы у ЕС и стран Центральной Азии

Страны Центральной Азии не желают ограничивать круг своих внешних отношений Китаем и Россией, они ожидают поддержки от Европейского союза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Я приехал из Центральной Азии, и могу вам сказать, что страны Центральной Азии смотрят на нас, ждут нашего партнерства, ждут нашей поддержки, потому что они не хотят быть зажатыми между Китаем и Россией. Они хотят иметь более сбалансированную внешнюю политику", - сказал Боррель во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.
"Это хороший пример того, как мы можем расширить наше партнерство с народами, которые не обязательно являются нашими единомышленниками, но с которыми у нас есть общие геостратегические интересы", - констатировал глава европейской дипломатии.
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Грузии в 2022г на 8%, инфляцию в 11,6%
США и союзники намерены согласовать 23 ноября лимит цен на нефть РФ в размере $60 - $70 за баррель
Paramount расторгла соглашение о продаже издательства Simon & Schuster его конкуренту Penguin
Власти Индии с 22 ноября смягчили правила въезда для иностранных туристов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Землетрясение магнитудой 6 произошло в Турции
ВБ предоставил Украине $60 млн на зарплаты для чиновников и учителей
ФРГ, Великобритания и Франция осудили дальнейшее развитие ядерной программы Ирана
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA
Кредит до 50 000 манатов на ваши планы от Yelo Bank
Завершился первый этап профессиональных тренингов “Nar”для люди с ограниченным слухом
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают