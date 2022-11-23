ФРГ, Великобритания и Франция осудили дальнейшее развитие ядерной программы Ирана

ФРГ, Великобритания и Франция выступили против решения Ирана нарастить производство на ядерных объектах в Фордо и Натанзе, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.

"Правительства Франции, Германии и Великобритании осуждают недавние шаги Ирана по дальнейшему расширению своей ядерной программы, которые подтвердило МАГАТЭ", - отмечается в документе.

"Иран предпринял новые шаги, подрывающие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), когда увеличил производственные мощности в Фордо и Натанзе выше лимитов, предусмотренных СВПД, и ускорил производство обогащенного урана", - также говорится в нем.

Страны "евротройки" отметили, что такие действия Ирана приобретают еще более серьезное значение, поскольку пять месяцев назад Иран прекратил выполнять меры по обеспечению прозрачности своей ядерной программы, предусмотренные СВПД.

Ранее во вторник Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) объявила о старте производства обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Фордо. При этом производство такого урана продолжается на объекте в Натанзе.

По данным МАГАТЭ, в сентябре у Ирана оказалось накоплено 55,6 кг обогащенного до 60% урана. Запасы высокообогащенного урана в Иране за три месяца выросли на 29%, и Тегеран продолжает закладывать основу для значительного расширения своих мощностей по производству ядерного топлива.