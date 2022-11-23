Землетрясение магнитудой 6 произошло в Турции

Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в западной части Турции, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:08 землетрясения находился в 18 км северо-западнее города Дюздже в северо-западной части страны. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное". Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 6.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».