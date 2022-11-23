Варданян ответит перед Азербайджаном за свои провокации - Агаджанов

Рубен Варданян очень слабый политик и за свои провокации он должен будет ответить перед Азербайджаном, заявил руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая на минувшей неделе делегацию ЕС во главе со спецпосланником по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем, заявил, что в Баку готовы говорить с армянами Карабаха, но не с Рубеном Варданяном, засланным в регион Москвой. Нельзя не согласиться с президентом Азербайджана. С какой целью прибыл Варданян в Ханкенди? При этом он нарушил законы Азербайджана: незаконное пересечение границы, сепаратизм (после назначения «госминистром» - ИФ), антиазербайджанские призывы и много других нарушений», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан»,

По его словам, главный и очевидный вывод от «миссии Варданяна» - накалить и дестабилизировать ситуацию.

«Варданян должен был понимать, что нарушает законы Азербайджана и реакция Баку на его действия будет очень жесткой. Тем более, в тот момент, когда Азербайджан и Армения ведут переговоры для подписания мирного договора и нормализации отношений. Так что все заявления и действия Варданяна будут оцениваться через эту призму и расцениваются, как откровенный саботаж и попытка сорвать нормализацию отношений. За это ему придется ответить», - отметил Агаджанов.

Он подчеркнул, что Варданян выбрал путь провокаций и дестабилизации. «Поэтому понятно, что в Баку с ним никто не будет иметь дело и в Азербайджане приравняли его к другим военным преступникам, таким как Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Араик Арутюнян и др.», - отметил эксперт.

«Своими действиями Варданян показал, что он слабый политик, совершающий, как говорят, детские ошибки. Возможно он неплохой финансист, бизнесмен, но повторюсь, как политик он очень слабый, да к тому же еще недальновидный», - подчеркнул он.

Агаджанов также прокомментировал антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции, призывающие ввести санкции против Азербайджана. «Я считаю, что такими шагами Франция выступает в роли провокатора и никак не содействует нормализации отношений Еревана с Баку. Наоборот, Париж накаляет обстановку и сеет в воспаленном мозгу армянских реваншистов несбыточные «розовые мечты». Армянский народ не раз оказывался в ситуации, когда ему многое обещали, а по факту ничего из обещанного не выполнялось. В итоге, армянский народ всегда оказывался у разбитого корыта и один на один со своими проблемами. Это мы видим и сегодня. Будущее и процветание Армении - это нормальные и добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией, а для карабахских армян - интеграция в азербайджанское общество. Надеюсь, что до конца 2022 года будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном», - сказал Агаджанов.

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