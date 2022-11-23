На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов

Представительство главы исполнительной власти Абшеронского района по городу Хырдалан направит более 1,5 млн манатов на благоустройство. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «UĞURLU İNŞAAT» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1 млн 539 тыс. 731,84 манатов. Р.Керимов

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