На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов

Представительство главы исполнительной власти Абшеронского района по городу Хырдалан направит более 1,5 млн манатов на благоустройство.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «UĞURLU İNŞAAT» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1 млн 539 тыс. 731,84 манатов.
Р.Керимов
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