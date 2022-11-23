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Регион 23.11.2022 12:34

В ОДКБ согласовали проект решения по оказанию помощи Армении - Зась

Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по оказанию помощи Армении согласован, заявил генсек Организации Станислав Зась.

"В целом, согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Армении, подготовленный на основании выводов и предложений мониторинговой миссий ОДКБ", - сказал Зась на заседании Совета глав МИД, Минобороны и Совбезов стран-членов ОДКБ в Ереване в среду.

"Сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе. Та информация, которая к нам поступает через центр реагирования ОДКБ, подтверждает, что практически ежедневно возникают перестрелки на армяно-азербайджанской границе", - отметил генсек ОДКБ.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ДОКУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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