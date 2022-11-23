Работники завода по производству iPhone в КНР протестуют из-за условий труда, антиковидных мер

Несколько сотен работников крупнейшего в мире завода по производству iPhone были избиты и задержаны на фоне протестов, связанных с трудовыми спорами и жесткими антиковидными ограничениями, пишут зарубежные СМИ.
В китайских социальных сетях были опубликованы видеоролики, снятые на предприятии тайваньской Foxconn Technology Group, крупнейшего сборщика iPhone и давнего партнера американской Apple Inc., в городе Чжэнчжоу. На видео многочисленные работники вступают в стычки с сотрудниками полиции.
Сообщается, что люди вышли на протесты в связи с нарушением трудовых соглашений, однако не уточняется, о каких именно нарушениях идёт речь, пишет MarketWatch.
По словам очевидцев, протесты начались в частности из-за невыплаты зарплат, сообщает агентство Bloomberg. Недовольство усилилось после введения локдауна в октябре. Значительное число из 200 тыс. работников предприятия, называемого "iPhone City", было отправлено на изоляцию и столкнулось с недостатком продовольствия и медикаментов. Многие в итоге сбежали с завода.
Ранее Foxconn сообщила, что использует систему контроля, которая предусматривает, что работники проживают на предприятии и не контактируют с людьми за его пределами.
Foxconn и местные власти попытались взять ситуацию под контроль в последние недели, пообещав непривычно высокие зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников, и обязуясь улучшить трудовые условия. Между тем протесты продемонстрировали, что этого не произошло, отмечает Bloomberg.
Apple в начале ноября сообщила, что ожидает снижения поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за локдауна на заводе Foxconn.
Котировки акций Apple на дополнительных торгах во вторник снизились на 0,05%.
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