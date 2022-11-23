Наджаф и Миллер обсудили взаимодействие между компаниями SOCAR и Газпром

Президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. «Стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы взаимодействия компаний», сообщает телеграмм-канала «Газпрома». Р.Ахмедов

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