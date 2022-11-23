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ТЭК 23.11.2022 13:09

Наджаф и Миллер обсудили взаимодействие между компаниями SOCAR и Газпром

Президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы взаимодействия компаний», сообщает телеграмм-канала «Газпрома».

Р.Ахмедов

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Тэги: SOCAR, ГАЗПРОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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