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Финансы 23.11.2022 13:12

АИКГФ в среду привлек 70 млн манатов через размещение облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в среду разместил облигации на 70 млн манатов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, заявку подал один инвестор.

По итогам аукциона был размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 70 млн манатов.

Срок обращения облигаций - 9360 дней, дата погашения - 9 июля 2048 года.

Ставка купона - 3% в год, купонная выплата осуществляется каждые 180 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Х.Насирзаде

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Тэги: БФБ, АИКГФ, ОБЛИГАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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