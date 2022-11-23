АИКГФ в среду привлек 70 млн манатов через размещение облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в среду разместил облигации на 70 млн манатов.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, заявку подал один инвестор.
По итогам аукциона был размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 70 млн манатов.
Срок обращения облигаций - 9360 дней, дата погашения - 9 июля 2048 года.
Ставка купона - 3% в год, купонная выплата осуществляется каждые 180 дней.
Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Х.Насирзаде
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