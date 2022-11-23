Россия, Иран и Турция в совместном заявлении отвергли попытки создания на северо-востоке Сирии новых реалий силовым путём

Страны-гаранты астанинского формата обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, отвергли попытки создания там новых реалий силовым путём, говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 19-й Международной встречи по Сирии, которая прошла в Астане.
"Обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом", - говорится в документе.
Стороны также подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.
"Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии. Осудили действия стран, оказывающих поддержку террористическим элементам, включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии", - отмечается в заявлении.
В документе также говорится, что стороны "осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, в том числе на гражданские объекты".
"Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также признали их дестабилизирующими и усиливающими напряженность в регионе. Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, согласно которым все решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы", - говорится в заявлении.
По итогам стороны условились провести 20-ю Международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года, а также отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации.
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