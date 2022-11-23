Алиев и Вучич проведут переговоры в Белграде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с официальным визитом в Сербию, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства. В аэропорту Белграда азербайджанского лидера встречал сербский президент Александар Вучич. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на канцелярию сербского лидера, программа визита предусматривает переговоры Алиева и Вучича, церемонию подписания двусторонних документов и выступление глав государств перед прессой. Р.Керимов

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