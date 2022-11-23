Реконструкция ж/д Баладжары-Ялама позволит удвоить грузоперевозки в российском направлении - АЖД

Реконструкция участка железной дороги Баладжары-Ялама (граница России) позволит удвоить объем грузоперевозок в российском направлении, сообщил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов.

«Стыковка между железнодорожными путями России и Азербайджана происходит на станции Ялама. Согласно двустороннему договору, наш грузооборот в двух направлениях достигает до 20 поездов в день, то есть по 10 поездов в каждую сторону. Кроме того, у нас есть договоренность в исключительных случаях увеличить это число до 12 в одну сторону. Но и это нельзя назвать нашим максимумом», - сказал Рустамов в интервью news.ru.

По его словам, на станции Ялама за счет выполнения дополнительных работ - освещение, обеспечение безопасности движения, появятся условия для продвижения грузов, существует потенциал для увеличения количества поездов.

Он отметил, что основная сложность на российском направлении в том, что участок железной дороги Баладжары-Ялама реконструируется, что не позволяет использовать его в полную силу. «Стараемся поскорее закончить все работы, потому что введение этого отрезка в полную эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность дороги вдвое», - подчеркнул он.

По его словам, планами АЖД предусмотрена электрификация железнодорожных маршрутов. «Какая-то часть этих работ уже выполнена. Например, на участке Баку — Беюк Кесик электрификация произведена полностью. А где-то работы еще продолжаются. Так, отрезок Уджар — Беюк Кесик обеспечен переменным током, а отрезок Баку — Уджар — постоянным током. Мы планируем в ближайшее время обеспечить все маршруты переменным током. Или, скажем, участок Баладжары — Ялама тоже электрифицирован, но если двигаться южнее, то 192-километровый участок Османлы — Астара на границе с Ираном еще только предстоит электрифицировать, мы планируем сделать это следующим этапом. Впрочем, пока что неполная электрификация маршрута не создает проблем для перевозок, нашей инфраструктуры хватает. Но мы, конечно, активно работаем над тем, чтобы полностью электрофицировать линию», - добавил Рустамов.

Б.Рустамбеков