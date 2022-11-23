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ТЭК 23.11.2022 15:49

Шольц считает, что у ФРГ вряд ли будут проблемы с энергоснабжением зимой

Германия обеспечена на ближайшую зиму энергоресурсами и, вероятно, не будет испытывать проблем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Энергоснабжение Германии на ближайшую зиму, вероятно, обеспечено", - сказал Шольц, которого цитирует агентство Bloomberg, выступая в Бундестаге в среду. Однако, отметил канцлер, предприятиям и домохозяйствам рекомендуется все равно беречь энергоресурсы.

При этом он добавил, что отныне власти ФРГ "прекращают полагаться на Россию и Китай" в вопросах снабжения важными для страны ресурсами.

"Мы устраняем недостатки энергетической и торговой политики, которые привели нас, в частности, к односторонней зависимости от России и Китая", - приводят немецкие СМИ слова Шольца.

Шольц также добавил, что у Германии "достаточно сил, чтобы справиться с кризисом и выйти из него сильнее".

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