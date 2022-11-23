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СНГ 23.11.2022 15:23

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Депутаты Европейского парламента проголосовали в среду на пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".

Резолюция принята 494 голосами "за", 58 парламентариев проголосовали против этого документа, 44 воздержались.

Европейский парламент предлагает Еврокомиссии и государствам-членам ЕС "рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции", а также "настоятельно призывает комиссию обеспечить, чтобы национальные санкции за нарушение санкций ЕС были эффективными, пропорциональными и сдерживающими".

Среди рекомендаций евродепутатов - "немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

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