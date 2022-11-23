Эстония заморозила российские активы на десятки миллионов евро

Власти Эстонии совместно с Евросоюзом обсуждают возможность использования замороженного российского имущества в пользу Украины, в республике заморожены связанные с РФ активы на десятки миллионов евро.
"Рассчитать точную стоимость замороженных активов практически невозможно. В частности, средства заморожены в кредитных организациях, финансовых учреждениях, на банковских счетах. Там речь идет примерно о 11,7 млн евро. Второй пункт - средства на замороженных счетах предоплаты в Налогово-таможенном департаменте. Там мы говорим примерно о 8,4 млн", - сообщила глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус (Laura Aus) порталу ERR в среду.
По ее словам, сумма замороженных активов постоянно меняется. Например, компании могут использовать замороженные средства для оплаты расходов, необходимых для обеспечения безопасного хранения "замороженных" товаров, таких как химикаты. Еще сложнее оценить стоимость активов предприятия в совокупности, заявила Аус.
Отмечается, что налогово-таможенный департамент Эстонии провел более 35 тыс. проверок в рамках контроля за соблюдением санкционного режима, было выявлено почти 1, 3 тыс. нарушений. Например, нарушения касаются попыток вывоза в Россию наличных евро (запрещено Еврокомиссией), дорогой электроники и т.д. Многие товары возвращаются, но довольно много остается на хранении или конфискуются.
Решение об использовании замороженных российских активов не принято, но на Западе вновь обсуждают, можно ли часть этих средств использовать для компенсации ущерба Украине, нанесенного в результате военных действий, пояснили изданию эстонские эксперты.
Начальник таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна (Eerika Heldna) заявила, что подобные решения в любом случае будут приниматься Эстонией совместно с другими государствами-членами ЕС, поскольку санкционная политика, проводимая эстонским государством, является частью санкций Евросоюза.
В селе Сарыджалы Агдамского района обнаружены человеческие останки - Генпрокуратура
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит свыше 188 млн манатов на работы по строительству магистрального трубопровода в В.Зангезуре
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит свыше 128 млн манатов на работы по строительству водохранилища Забухчай
Шольц считает, что у ФРГ вряд ли будут проблемы с энергоснабжением зимой
«Формула-1» планирует продлить контракт на проведение гонки в Азербайджане на 10 лет
Число случаев COVID-19 в мире превысило 639 млн - университет Хопкинса
Paramount расторгла соглашение о продаже издательства Simon & Schuster его конкуренту Penguin
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Купите дом своей мечты с Kapital Bank!
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают