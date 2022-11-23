В Иране сообщили о гибели полковника КСИР, работавшего военным советником в Сирии

Полковник иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погиб накануне в Сирии, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы элитного подразделения Исламской республики.

В заявлении ответственность за гибель иранского военного, который был советником в Сирии, возлагается на Израиль.

"Один из старших офицеров Воздушно-космических сил КСИР полковник Давуд Джафари, работавший военным советником в Сирии, во вторник утром погиб от взрыва бомбы на дороге близ Дамаска, осуществленного агентами Израиля", - говорится в документе.

В КСИР заявили, что Израиль, "безусловно, ответит за это преступление".

Иранские СМИ отмечают, что Иран по просьбе сирийского правительства оказывает Дамаску военную советническую помощь в борьбе с террористическими группировками.

Благодаря поддержке Тегерана сирийская армия освободила большую часть территории страны от террористов, многие из которых получают помощь от Израиля, указывают иранские СМИ.

В свою очередь израильские СМИ пишут, что Израиль за последние годы осуществил сотни ударов по предположительно иранским объектам в Сирии, хотя редко признавал проведение таких операций. В результате, по утверждениям израильских СМИ, погибли десятки иранских военных.

Власти Израиля также заявляли, что не допустят закрепления Ирана на территории Сирии, в особенности на юге стране близ оккупированных еврейским государством Голанских высот.

Иран, наряду с Россией и Турцией, является гарантом процесса мирного урегулирования в Сирии.