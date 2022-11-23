Пробка из контейнеровозов в портах Южной Калифорнии, превышавшая 100 судов, рассосалась

Очередь из контейнеровозов в портах Южной Калифорнии, образовавшаяся более двух лет назад, наконец исчезла, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Диспетчерскую службу портов региона.
Очередь на разгрузку в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, в январе этого года достигавшая 109 судов, сейчас сократилась до нуля, сообщили представители службы.
Пробка образовалась из-за резко возросшего спроса во время пандемии коронавируса и одновременной нехватки рабочей силы, став символом логистических проблем в транспортной отрасли, отмечает WSJ.
В 2021 году импорт товаров через морские порты США подскочил на 20%, и портовые операторы не смогли справиться с таким ростом нагрузки. В результате некоторые контейнеровозы, везущие мебель, электронику, одежду и другие товары, были вынуждены ждать своей очереди на разгрузку неделями.
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