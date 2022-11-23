Volkswagen договорился с крупнейшим в Германии профсоюзом о повышении зарплат работникам

Германский автомобильный концерн Volkswagen AG заключил новое соглашение с крупнейшим в стране трудовым профсоюзом IG Metall по поводу повышения зарплат работникам компании, а также выплате бонуса в размере 3 тыс. евро.
Volkswagen заключил сделку с профсоюзом, в который входят 125 тыс. работников компании, предусматривающую повышение зарплат в два этапа - на 5,2% в июне 2023 года и на 3,3% - в мае 2024 года.
Соглашение также предусматривает не облагаемый налогами бонус в размере 2 тыс. евро в первом квартале 2023 года и 1 тыс. евро в начале 2024 года, сообщила компания.
На минувшей неделе IG Metall также заключил соглашение с работодателями по поводу повышения зарплаты работникам металлургической и электроэнергетической отраслей на 8,5% в течение двух лет на фоне рекордной за несколько десятилетий инфляции в стране.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis), опубликованные на прошлой неделе.
Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум. В помесячном выражении цены выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре.
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