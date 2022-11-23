Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 80.95 +0.91 Brent 88.36 +0.91

Внешняя политика 23.11.2022 16:40

Азербайджан и Сербия создают Совет стратегического партнерства - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что до конца 2022 года совершит визит в Азербайджан для обсуждения «важных вопросов для Сербии».

«Сегодня мы подписали ряд документов, в том числе меморандум о создании Совета стратегического партнерства. В ходе нашей встречи мы обсудили вопросы энергетики, нехватки удобрений, ремонта нефтяных сооружений, военно-технические вопросы, сельское хозяйство и международные вопросы», - сказал Вучич в Белграде по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Азербайджан обладает большими возможностями в производстве и экспорте газа.

«В настоящее время экспорт природного газа из Азербайджана составляет 22 млрд кубометров и в основном идет в Европу. Через 7 лет эти объемы достигнут 35 млрд кубометров. Мы стараемся создать интерконнектор Болгария-Сербия. Мы заранее договорились с нашими друзьями в Баку по объемам (импорта) азербайджанского газа», - отметил Вучич.

Он добавил, что в течение «ближайших 20 дней» совершит визит в Азербайджан, в рамках которого «обсудим очень важные вопросы для Сербии».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Сербии выступает за продолжение диалога для урегулирования ситуации вокруг Косово Алиев обсудил с вице-премьером Сербии сотрудничество в сферах энергетики и АПК Вучич заявил о заинтересованности Сербии в наращивании экономсотрудничества с Азербайджаном Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии Вучич лидирует на выборах президента Сербии Президент Азербайджана принял новых послов Турции и Сербии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az