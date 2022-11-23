Азербайджан и Сербия создают Совет стратегического партнерства - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что до конца 2022 года совершит визит в Азербайджан для обсуждения «важных вопросов для Сербии».
«Сегодня мы подписали ряд документов, в том числе меморандум о создании Совета стратегического партнерства. В ходе нашей встречи мы обсудили вопросы энергетики, нехватки удобрений, ремонта нефтяных сооружений, военно-технические вопросы, сельское хозяйство и международные вопросы», - сказал Вучич в Белграде по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, Азербайджан обладает большими возможностями в производстве и экспорте газа.
«В настоящее время экспорт природного газа из Азербайджана составляет 22 млрд кубометров и в основном идет в Европу. Через 7 лет эти объемы достигнут 35 млрд кубометров. Мы стараемся создать интерконнектор Болгария-Сербия. Мы заранее договорились с нашими друзьями в Баку по объемам (импорта) азербайджанского газа», - отметил Вучич.
Он добавил, что в течение «ближайших 20 дней» совершит визит в Азербайджан, в рамках которого «обсудим очень важные вопросы для Сербии».
Б.Рустамбеков
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