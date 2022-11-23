Пашинян рассказал о главной неудаче председательства Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии решения по реакции ОДКБ на инциденты на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду заявил, что сегодня завершается председательство Армении в ОДКБ, и этот период был весьма насыщенным.

При этом он заявил, что в течение двух последних лет страна-член ОДКБ Армения, как минимум, три раза якобы подверглась агрессии со стороны Азербайджана.

Пашинян заявил, что "эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами".

"И я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между нашими союзниками - Киргизией и Таджикистаном", - сказал Пашинян.