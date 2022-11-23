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Внешняя политика 23.11.2022 16:56

Баку и Белград предпримут дополнительные шаги для углубления ВТС – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил на переговорах со своим сербским коллегой Александром Вучичем ряд вопросов международной повестки дня, региональной безопасности и энергетики.

Он отметил, что Баку и Белград обладают новыми возможностями для сотрудничества в энергетической сфере, касающегося природного газа и электроэнергии.

«Сегодня богатые газовые ресурсы Азербайджана играют свою роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран, и наша роль будет постепенно возрастать. Прежде всего, мы намерены углублять сотрудничество в этой и во всех других областях с дружественными странами», - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с Вучичем в Белграде.

Глава государства также обратил внимание на военно-техническое сотрудничество (ВТС) сторон, заметив, что «будут предприняты дополнительные шаги» для его углубления.

По его словам, в ходе визита стороны определили повестку на последующие годы, выполнение соответствующих договоренностей будут контролировать главы государств, и для оперативной и эффективной работы в этом направлении им необходимо чаще встречаться.

Алиев отметил, что пригласил Вучича посетить Азербайджан. «Считаю, что это визит может состояться до конца года», - заявил президент Азербайджана, добавив, что после этого он вновь посетит Сербию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил с официальным визитом Сербию.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, СЕРБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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