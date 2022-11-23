Структура Мелиорации и водного хозяйства направит свыше 128 млн манатов на работы по строительству водохранилища Забухчай

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений направит свыше 128 млн манатов на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) и на строительно-монтажные работы по водохранилищу Забухчай на реке Хекеричай (Экономический район Восточный Зангезур).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с «CENGİZ» Inşaat Sənaye və Ticarət A.Ş подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта – 128 млн 209,999 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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