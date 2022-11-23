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Регион 23.11.2022 17:19

Саудовская Аравия рассматривает возможность размещения $5 млрд в ЦБ Турции

Саудовская Аравия рассматривает возможность размещения $5 млрд в Центробанке Турции, что поддержало бы валютные резервы Анкары, пишет Financial Times.

Две страны обсуждают такую возможность, сообщил газете представитель министерства финансов Саудовской Аравии. В турецком Минфине изданию подтвердили факт переговоров по этому вопросу.

"Обсуждение не завершилось, но находится на финальной стадии", - заявил представитель Минфина Турции.

По оценкам Goldman Sachs, Анкара была вынуждена потратить не менее $17,9 млрд на валютные интервенции с целью поддержки лиры в период с марта по сентябрь текущего года, поскольку турецкий ЦБ продолжал снижать ключевую ставку, несмотря на усиливающуюся инфляцию.

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