Саудовская Аравия рассматривает возможность размещения $5 млрд в ЦБ Турции

Саудовская Аравия рассматривает возможность размещения $5 млрд в Центробанке Турции, что поддержало бы валютные резервы Анкары, пишет Financial Times.

Две страны обсуждают такую возможность, сообщил газете представитель министерства финансов Саудовской Аравии. В турецком Минфине изданию подтвердили факт переговоров по этому вопросу.

"Обсуждение не завершилось, но находится на финальной стадии", - заявил представитель Минфина Турции.

По оценкам Goldman Sachs, Анкара была вынуждена потратить не менее $17,9 млрд на валютные интервенции с целью поддержки лиры в период с марта по сентябрь текущего года, поскольку турецкий ЦБ продолжал снижать ключевую ставку, несмотря на усиливающуюся инфляцию.