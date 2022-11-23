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Спорт 23.11.2022 19:15

Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ по футболу

Футболисты сборной Германии со счетом 1:2 потерпели поражение от соперников из Японии в матче первого тура проходящего в Катаре чемпионата мира.

На 33-й минуте встречи в Дохе Илкай Гюндоган реализовал пенальти и вывел сборную Германии вперед.

На 75-й минуте японец Рицу Доан сравнял счет, на 83-й Такума Асано провел второй мяч в ворота немцев.

Это вторая сенсация на турнире. 22 ноября сборная Аргентины со счетом 1:2 уступила Саудовской Аравии.

Сборные Германии и Японии входят в группу Е. В 20:00 по бакинскому времени начнется матч между другими ее участниками, Испанией и Коста-Рикой.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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