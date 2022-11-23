Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ по футболу

Футболисты сборной Германии со счетом 1:2 потерпели поражение от соперников из Японии в матче первого тура проходящего в Катаре чемпионата мира.
На 33-й минуте встречи в Дохе Илкай Гюндоган реализовал пенальти и вывел сборную Германии вперед.
На 75-й минуте японец Рицу Доан сравнял счет, на 83-й Такума Асано провел второй мяч в ворота немцев.
Это вторая сенсация на турнире. 22 ноября сборная Аргентины со счетом 1:2 уступила Саудовской Аравии.
Сборные Германии и Японии входят в группу Е. В 20:00 по бакинскому времени начнется матч между другими ее участниками, Испанией и Коста-Рикой.
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