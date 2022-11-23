В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15,5%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 82, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 58 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 15,5%.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли двое больных COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 975 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 828 человек (+43 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 279 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 329 тестов на коронавирус против 2 тыс. 314 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 363 тыс. 574 теста на COVID-19.

Р.Керимов