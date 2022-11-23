Brent подешевела до $84,15 за баррель на слухах о скором согласовании потолка цен на нефть РФ

Падение цен на нефть ускорилось вечером в среду на слухах о скором согласовании потолка цен на поставки нефти из России.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:36 по бакинскому времени подешевели на $4,21 (4,76%) - до $84,15 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на $4,02 (4,97%) - до $76,93 за баррель.
США и союзные им страны планируют в среду договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60-70 за баррель, сообщила накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.
"Россия заявляла, что не станет продавать нефть странам, которые поддержат ограничение цен, и последствия этого для мирового рынка пока неясны. Последствия могут быть ограниченными, если Россия продолжит поставлять нефть Индии и Китаю. Однако если G7 сумеет заручиться поддержкой этих двух стран, РФ может сократить экспорт, тем самым спровоцировав шок на стороне предложения, который подтолкнет цены вверх", - написали аналитики Sevens Report Research.
Также участники рынка оценивают официальные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали сокращения на 2,61 млн баррелей.
Товарные запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей, дистиллятов - на 1,72 млн баррелей. Аналитики ждали роста первого показателя на 1,15 млн баррелей и повышения второго на 650 тыс. баррелей.
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