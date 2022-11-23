Акционеры Credit Suisse одобрили размещение акций банка на $4,2 млрд

Акционеры швейцарского банка Credit Suisse одобрили два транша размещения акций в ходе экстренного собрания, прошедшего в среду.

Совокупные поступления от двух размещений составят порядка 4 млрд швейцарских франков ($4,2 млрд), говорится в пресс-релизе Credit Suisse.

О планах привлечения дополнительного капитала банк объявил 27 октября.

Credit Suisse намерен продать порядка 462,042 млн новых акций квалифицированным инвесторам в рамках частного размещения и еще 1,77 млрд бумаг существующим акционерам.

Окончательные условия размещения будут опубликованы в четверг.

Акции Credit Suisse теряют в цене 3,7% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 58%.