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Дальнее зарубежье 23.11.2022 20:25

Акционеры Credit Suisse одобрили размещение акций банка на $4,2 млрд

Акционеры швейцарского банка Credit Suisse одобрили два транша размещения акций в ходе экстренного собрания, прошедшего в среду.

Совокупные поступления от двух размещений составят порядка 4 млрд швейцарских франков ($4,2 млрд), говорится в пресс-релизе Credit Suisse.

О планах привлечения дополнительного капитала банк объявил 27 октября.

Credit Suisse намерен продать порядка 462,042 млн новых акций квалифицированным инвесторам в рамках частного размещения и еще 1,77 млрд бумаг существующим акционерам.

Окончательные условия размещения будут опубликованы в четверг.

Акции Credit Suisse теряют в цене 3,7% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 58%.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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