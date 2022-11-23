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СНГ 23.11.2022 19:56

Путин указал на сохранение риска проникновения в страны ОДКБ международных террористов

Страны ОДКБ по-прежнему стоят перед угрозой проникновения на их территорию международных террористов и появлением в Центральной Азии террористического подполья, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на совете коллективной безопасности ОДКБ в среду в Ереване, он отметил, что обстановка в Афганистане остается сложной.

"Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", - сказал в связи с этим Путин.

По его словам, компетентные ведомства стран ОДКБ должны продолжать плотную работу по своевременному выявлению угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности.

"Будем содействовать стабилизации в Афганистане и в рамках других многосторонних механизмов", - пообещал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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