Budweiser подарит оставшееся после ЧМ-2022 пиво победителю турнира

Пивоваренный бренд Budweiser, выступающий официальным спонсором чемпионатов мира по футболу с 1986 года, планирует отдать нераспроданное на турнире в Катаре пиво команде-победительнице, следует из сообщения компании в "Твиттере".

"Страна-победительница получит Bud, - говорится в сообщении. - Мы устроим финальное празднование для победившей страны". Подробности компания пообещала озвучить ближе к финальному матчу, который состоится 18 декабря.

За два дня до старта чемпионата власти Катара приняли решение запретить продажу алкогольного пива на всех стадионах. Решение не касается безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах, а также реализации алкоголя в отелях, ресторанах и фанзонах.

По сообщениям СМИ, сумма спонсорского контракта с Budweiser составляет $75 млн. Бренд Budweiser принадлежит пивоваренному концерну Anheuser-Busch InBev.