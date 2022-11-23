Макрон объявил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что планирует поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. "Я рассчитываю связаться с ним напрямую в ближайшие дни, в первую очередь относительно вопросов ядерной энергетики и Запорожской АЭС после обмена мнениями с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал Макрон представителям СМИ, сообщила газета Le Figaro.

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