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Дальнее зарубежье 23.11.2022 20:09

Макрон объявил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что планирует поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни.

"Я рассчитываю связаться с ним напрямую в ближайшие дни, в первую очередь относительно вопросов ядерной энергетики и Запорожской АЭС после обмена мнениями с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал Макрон представителям СМИ, сообщила газета Le Figaro.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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