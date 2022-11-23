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СНГ 23.11.2022 20:40

Силы и средства коллективной безопасности ОДКБ должны быть нацелены на антитеррористическую тематику - Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о необходимости консолидировать усилия государств-членов ОДКБ в обеспечении безопасности на внутренних границах с учетом афганского фактора, так как терроризм представляет серьезную угрозу безопасности государств-членов ОДКБ.

"Совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации должна быть нацелена на антитеррористическую тематику. Кыргызская сторона и далее готова содействовать совершенствованию совместной оперативной и боевой подготовки для укрепления системы коллективной безопасности, а также своевременному и эффективному ответному воздействию на попытки негативного влияния извне", - отметил Жапаров, выступая на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.

Президент Кыргызстана призвал участников ОДКБ активизировать сотрудничество для обеспечения своевременного реагирования на меняющуюся ситуацию.

"В период сложных и тотальных перемен в мировой системе безопасности, когда применяется широкий спектр политических, экономических, информационных, военных методов и средств, необходимо последовательно активизировать сотрудничество для обеспечения своевременного реагирования на меняющуюся ситуацию", - заявил Жапаров. Он акцентировал внимание на том, что активно используются идеи экстремизма, активизируется транснациональная организованная преступность, что создает новые эпицентры кризиса, напрямую угрожающие безопасности всех членов организации.

По его словам, Кыргызстан заинтересован в укреплении потенциала ОДКБ, как многофункциональной региональной структуры по поддержанию безопасности и стабильности в регионе.

Одним из важных условий Жапаров считает повышение политической составляющей и укрепление международного имиджа ОДКБ.

"Кыргызская Республика всегда была, есть и остается приверженной позиции о необходимости решения любых разногласий исключительно политико-дипломатическими методами, за столом переговоров", - сказал Жапаров.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ОДКБ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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